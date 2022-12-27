Щоб вкрасти машину: у Макіївці розстріляли сім'ю з восьми осіб, загинуло четверо дітей

Зловмисники вирішили викрасти з території приватного будинку автомобіль Skoda, при цьому вбили всіх членів сім'ї, молодшому з яких був один рік. Злочинці зізналися у скоєному.

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У Червоногвардійському районі Макіївки в окупованій частині Донецької області було вбито сім'ю з восьми осіб. Про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на так звану "адміністрацію" міста.

"Загинула сім'я з восьми людей, розстріляні. Імовірно, з автоматичної зброї", — йдеться у заяві загарбників.

Пресслужба так званого "МВС ДНР" розповіла в офіційному Telegram-каналі, що в понеділок, 26 грудня, о 21:15 до чергової частини Червоногвардійського відділку "поліції" Макіївки надійшло повідомлення про те, що на території одного з приватних будинків лежать тіла восьми осіб, зокрема чотирьох дітей [за первісною інформацією неповнолітніх було троє, згодом дані уточнили]. Наймолодшій з убитих дитині був 1 рік та 7 місяців, найстаршій – 9 років.

На місце події виїхали представники силових структур окупованого міста, яким вдалося по гарячих слідах розкрити вбивство.

Як з'ясувалося, троє раніше судимих місцевих мешканців вирішили викрасти з території двору автомобіль Skoda. При цьому вони застрелили всіх членів сім'ї, яка проживає в будинку. Злочинці зізналися, що вбивство скоїли з корисливих спонукань.

Нагадаємо, в листопаді у місті Вуглегірськ Донецької області невідомі розстріляли "суддю" так званого "верховного суду ДНР" Олександра Нікуліна. Влітку цього року він виніс смертні вироки полоненим громадянам Великої Британії та Марокко.