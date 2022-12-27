"Огурчиков пришлешь?": Путин позвонил девочке из оккупированной Запорожской области (видео)

Глава Кремля провел разговор с восьмилетней школьницей после того, как вырвал ее открытку на "Елке желаний" в Кремле. В письме она якобы писала, что мечтает побывать в оккупированном Крыму и посетить Дом Деда Мороза.

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Президент России Владимир Путин позвонил восьмилетней девочке Александре Титаренко якобы из оккупированной части Запорожской области. Он провел с ней разговор после того, как вырвал ее открытку на "Елке желаний" в Кремле, где дети просят у политиков о подарках. Об этом сообщает издание "РИА Новости".

РосСМИ пишут, что разговор со школьницей состоялся после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Девочка якобы в своей записке писала, что мечтает побывать в оккупированном Крыму и посетить Дом Деда Мороза.

Во время звонка Путин спросил, чем Александру Титаренко угощали в поместье Деда Мороза. Он передал "маме с папой тривет", а также попросил сделать ему подарок в ответ — прислать домашние огурцы.

"Пришлешь мне тоже, я знаю, вы там выращиваете огурцы, помидоры… Огурчиков пришлешь? Да, буду ждать тоже от тебя подарков новогодних, ладно?", — спросил он.

Напомним, 27 декабря Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко в Санкт Петербурге. По словам президента РФ, он встретился со своим белорусским коллегой для "принятия нужных решений".

Ранее, 14 декабря депутат Госдумы РФ Олег Нилов пообещал ракеты "мальчику Вове из Киева" на благотворительной акции "Елка желаний". Российский политик снял с елки открытку с желаниями детей, после чего озвучил свою "шутку", от которой его коллега прикрыл лицо рукой.