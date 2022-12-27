"Огірочків пришлеш?": Путін зателефонував дівчинці з окупованої Запорізької області (відео)

Глава Кремля провів розмову з восьмирічною школяркою після того, як вирвав її листівку на "Ялинці бажань" у Кремлі. У листі вона нібито писала, що мріє побувати в окупованому Криму та відвідати Дім Діда Мороза.

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Президент Росії Володимир Путін зателефонував восьмирічній дівчинці Олександрі Титаренко нібито з окупованої частини Запорізької області. Він провів із нею розмову після того, як вирвав її листівку на "Ялинці бажань" у Кремлі, де діти просять у політиків про подарунки. Про це повідомляє видання "РІА Новини".

РосЗМІ пишуть, що розмова зі школяркою відбулася після переговорів із прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Дівчинка нібито у своїй записці писала, що мріє побувати в окупованому Криму та відвідати Дім Діда Мороза.

Під час дзвінка Путін запитав, чим Олександру Титаренко пригощали у маєтку Діда Мороза. Він передав "мамі з татом привіт", а також попросив зробити йому подарунок у відповідь — надіслати домашні огірки.

"Пришлеш мені теж, я знаю, ви там вирощуєте огірки, помідори... Огірків пришлеш? Так, чекатиму теж від тебе подарунків новорічних, гаразд?", — запитав він.

Нагадаємо, 27 грудня Володимир Путін зустрівся з Олександром Лукашенком у Санкт Петербурзі. За словами президента РФ, він зустрівся зі своїм білоруським колегою для "ухвалення потрібних рішень".

Раніше, 14 грудня депутат Держдуми РФ Олег Нілов пообіцяв ракети "хлопчику Вові з Києва" на благодійній акції "Ялинка бажань". Російський політик зняв з ялинки листівку з бажаннями дітей, після чого озвучив свій "жарт", від якого його колега прикрив обличчя рукою.