Депутат Держдуми на благодійній акції для дітей пообіцяв "Вові з Києва" ракети (відео)

Російський політик Олег Нілов зняв з ялинки листівку з бажаннями дітей, після чого озвучив свій "жарт", від якого його колега прикрив обличчя рукою.

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Депутат Держдуми РФ Олег Нілов із партії "Справедливая Россия" пообіцяв ракети "хлопчику Вові з Києва" на благодійній акції "Ялинка бажань", де діти просять у політиків про подарунки. Про це повідомляє видання SOTA.

Російський політик зняв і зачитав одну з листівок на ялинці, на якій нібито було написано, що "хлопчик Вова з Києва мріє про ракети". Нілов пообіцяв якомусь Вові, що він отримає те, що мріяв, проте потім уточнив, що це жарт.

"Вова, ти отримаєш ракети, чекай! Жарт", — додав депутат.

Однак його "гумор" оцінили не всі. Наприклад, у кадр потрапив інший депутат Артем Метелєв, який, стоячи на задньому плані, прикриває обличчя рукою після жарту Нілова.

Зазначимо, що на благодійному заході "Ялинка бажань" новорічне дерево обкладено листівками з побажаннями від дітей-сиріт, дітей військовослужбовців, а також людей з інвалідністю. Російські депутати беруть листівки та намагаються виконати бажання росіян.

Нагадаємо, 10 грудня спікер Держдумі РФ В'ячеслав Володін вимагав від Франції та ФРН репарації Донбасу за "геноцид і завдану шкоду". Він стверджує, що Берлін і Париж стали гарантами в Мінських угодах, але це було нібито "заздалегідь сплановане невиконання зобов'язань".

Раніше, 24 листопада депутат Держдуми від "Единой России" Євген Федоров заявив, що Вірменія — це "незаконна держава", з якою потрібно "вирішити питання через русофобію".