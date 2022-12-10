"За 8 років геноциду": спікер Держдуми РФ вимагає від ФРН та Франції репарації Донбасу

В'ячеслав Володін стверджує, що Берлін і Париж стали гарантами у Мінських угодах, але це було нібито "заздалегідь сплановане невиконання зобов'язань". Тепер, на його думку, колишні глави ФРН, Франції та України "мають відповісти".

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Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що Німеччина та Франція мають виплатити репарації мешканцям Донбасу за "геноцид і завдану шкоду". За його словами, Берлін і Париж несуть матеріальну та моральну відповідальність за війну в Україні. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

Так Володін відреагував на слова колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка заявила, що підписання Мінських угод у 2014 році дозволило Україні дати час, що допомогло Києву стати сильнішим.

За його словами, у 2014 році Франція та Німеччина виступили як гаранти мирного розвитку подій між владою Віктора Януковича та опозицією під час Революції Гідності. Проте все закінчилося "державним переворотом і геноцидом 6-мільйонного населення Донбасу".

Спікер Держдуми РФ стверджує, що обидві держави стали гарантами в Мінських угодах, але це було нібито "заздалегідь сплановане невиконання зобов'язань". Тепер, на його думку, колишні глави ФРН, Франції та України "мають відповісти".

"Це не лише втрата довіри, а й злочин, за який підписанти Мінських домовленостей — Меркель, Олланд та Порошенко — мають відповісти", — написав він.

Реакція України

На час написання матеріалу українські офіційні особи не відреагували на заяви Володіна.

Нагадаємо, 9 грудня Володимир Путін заявив, що РФ мала раніше розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Президент РФ заявив, що розраховував домовитися в межах Мінських угод, але Україна та посередники нібито відмовилися їх виконувати. Він додав, що слова Ангели Меркель його розчарували.

Після цього радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що така заява глави Кремля підтверджує, що компроміси з нею неможливі. За його словами, Путін не шкодує, що розпочав геноцид, а шкодує, що не почав раніше.

Раніше, 7 грудня Володимир Путін вимагав від України репарацій за "збитки Донбасу". За підрахунками російського диктатора, сума "збитків" складає 1 трлн 321 млрд рублів.