"За 8 лет геноцида": спикер Госдумы РФ потребовал от ФРГ и Франции репарации Донбассу

Вячеслав Володин утверждает, что Берлин и Париж стали гарантами в Минских соглашениях, но это было якобы "заранее спланированное неисполнение обязательств". Теперь, по его мнению, бывшие главы ФРГ, Франции и Украины "должны ответить".

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Германия и Франция должны выплатить репарации жителям Донбасса за "геноцид и нанесенный ущерб". По его словам, Берлин и Париж несут материальную и моральную ответственность за войну в Украине. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Таким образом Володин отреагировал на слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что подписание Минских соглашений в 2014 позволило Украине дать время, что помогло Киеву стать сильнее.

По его словам, в 2014 году Франция и Германия выступили в качестве гарантов мирного развития событий между властью Виктора Януковича и оппозицией во время Революции достоинства. Однако все закончилось "государственным переворотом и геноцидом 6-миллионного населения Донбасса".

Спикер Госдумы РФ утверждает, что оба государства стали гарантами в Минских соглашениях, но это было якобы "заранее спланированное неисполнение обязательств". Теперь, по его мнению, бывшие главы ФРГ, Франции и Украины "должны ответить".

"Это не только потеря доверия, но и преступление, за которое подписанты Минских договоренностей — Меркель, Олланд и Порошенко — должны ответить", — написал он.

Реакция Украины

На момент написания материала украинские официальные лица не отреагировали на заявления Володина.

Напомним, 9 декабря Владимир Путин заявил, что РФ должна была раньше начать полномасштабное вторжение в Украину. Президент РФ заявил, что рассчитывал договориться в рамках Минских соглашений, но Украина и посредники якобы отказались их исполнять. Он добавил, что слова Ангелы Меркель его разочаровали.

После этого советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что такое заявление главы Кремля подтверждает, что компромиссы с ним невозможны. По его словам, Путин не жалеет, что начал геноцид, а жалеет, что не начал раньше.

Ранее, 7 декабря Владимир Путин потребовал от Украины репараций за "ущерб Донбассу". По подсчетам российского диктатора, сумма "ущерба" составляет 1 трлн 321 млрд рублей.