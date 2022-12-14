Депутат Госдумы на благотворительной акции для детей пообещал "Вове из Киева" ракеты (видео)

Российский политик Олег Нилов снял с елки открытку с желаниями детей, после чего озвучил свою "шутку", от которой его коллега прикрыл лицо рукой.

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Депутат Госдумы РФ Олег Нилов из партии "Справедливая Россия" пообещал ракеты "мальчику Вове из Киева" на благотворительной акции "Елка желаний", где дети просят у политиков о подарках. Об этом сообщает издание SOTA.

Российский политик снял и зачитал одну из открыток на елке, на которой якобы было написано, что "мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах". Нилов пообещал некому Вове, что он получит то, о чем мечтал, однако потом уточнил, что это шутка.

"Вова, ты получишь ракеты, жди! Шутка", — добавил депутат.

Однако его "юмор" оценили не все. Например, в кадр попал другой депутат Артем Метелев, который, стоя на заднем плане, прикрывает лицо рукой после шутки Нилова.

Отметим, что на благотворительном мероприятии "Елка желаний" новогоднее дерево обложено открытками с пожеланиями от детей-сирот, детей военнослужащих, а также от людей с инвалидностью. Российские депутаты берут открытки и стараются исполнить желания россиян.

Напомним, 10 декабря спикер Госдуме РФ Вячеслав Володин потребовал от Франции и ФРГ репарации Донбассу за "геноцид и нанесенный ущерб". Он утверждает, что Берлин и Париж стали гарантами в Минских соглашениях, но это было якобы "заранее спланированное неисполнение обязательств.

Ранее, 24 ноября депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров заявил, что Армения — это "незаконное государство", с которым нужно "решить вопрос из-за русофобии".