Дело "рельсовых партизан": в Беларуси трем мужчинам суммарно присудили 66 лет колонии (фото)

Жителей Светлогорска обвинили в поджоге релейного шкафа на железной дороге, что послужило препятствованию движения российских воинских эшелонов по территории Беларуси.

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Гомельский областной суд приговорил трех жителей Светлогорска Дмитрия Равича, Дениса Дикуна и Олега Молчанова к суммарному сроку в 66 лет за "диверсию" на железной дороге в феврале 2022. По данным правозащитной организации "Гомельская Весна". Равича приговорили к 22 годам колонии усиленного режима, Дикуна к 23, а Молчанова — к 21 году колонии.

В материале дела говорится, что трое мужчин 28 февраля во время наступления российских войск на Киев из Гомельской области подожгли шкаф реле сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожной линии "Жердзь-Останковичи" в Светлогорском районе. Из-за этого светофоры и стрелочные переводы, по которому следовал состав с российской военной техникой, были заблокированы.

Мужчин задержали в Светлогорске 4 марта и обвинили по нескольким уголовным статьям белорусского УК: ч. 3 ст. 289 (теракт), ч. 2 и 4 ст. 309 (умышленный выход из строя транспортных средств или средств связи), ч. 1 ст. 356 (госизмена) и ч. 3 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования или участие в нем). Судебное заседание велось в закрытом формате.

[ + – ] "Рельсовые партизаны" получили суммарный срок в 66 лет

"Мотив — оказать воздействие на принятие решений государственными органами, запугать население и дестабилизировать общественный порядок", — говорится в обвинительном заключении.

Журналисты белорусского издания "Зеркало" уточнили, что мужчин еще до суда включили в список "террористов", в то время как правозащитники признали их политзаключенными, назвав заключенных "рельсовыми партизанами".

Ранее сообщалось, что в белорусские добровольцы, которые воюют в Украине, создали новое военное формирование "Белорусский военный корпус". Лидеры формирования 26 декабря заявили, что их цель — освобождение Украины и Беларуси от российской оккупации.

Наблюдатели из группы "Беларускі Гаюн" 22 декабря сообщили, что на их деятельностью заинтересовались правоохранительные органы страны. Под видом членов группы силовики рассылают подписчикам Telegram-канала запросы на дружбу и просят личные данные, собирая таким образом досье.