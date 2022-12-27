Справа "рейкових партизанів": у Білорусі трьом чоловікам сумарно присудили 66 років колонії (фото)

Жителів Світлогорська звинуватили в підпалі релейної шафи на залізниці, що стало на заваді руху російських військових ешелонів територією Білорусі.

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Гомельський обласний суд засудив трьох мешканців Світлогорська Дмитра Равича, Дениса Дікуна й Олега Молчанова до сумарного терміну в 66 років за "диверсію" на залізниці в лютому 2022 року. За даними правозахисної організації "Гомельська Весна", Равича засудили до 22 років колонії посиленого режиму, Дікуна до 23, а Молчанова — до 21 року колонії.

У матеріалі справи йдеться, що троє чоловіків 28 лютого під час наступу російських військ на Київ із Гомельської області підпалили релейну шафу сигналізації, централізації та блокування на залізничній лінії "Жердзь-Останковичі" у Світлогірському районі. Через це світлофори та стрілочні переклади, за якими слідував состав із російською військовою технікою, були заблоковані.

Чоловіків затримали у Світлогірську 4 березня та звинуватили за кількома кримінальними статтями білоруського КК: ч. 3 ст. 289 (теракт), ч. 2 та 4 ст. 309 (навмисний вивід із ладу транспортних засобів або засобів зв'язку), ч. 1 ст. 356 (держзрада) та ч. 3 ст. 361-1 (створення екстремістського формування чи участь у ньому). Судове засідання велося в закритому форматі.

[ + – ] "Рейкові партизани" отримали сумарний термін у 66 років

"Мотив — уплинути на ухвалення рішень державними органами, залякати населення та дестабілізувати громадський порядок", — ідеться в обвинувальному висновку.

Журналісти білоруського видання "Дзеркало" уточнили, що чоловіків ще до суду включили до списку "терористів", тоді як правозахисники визнали їх політв'язнями, назвавши ув'язнених "рейковими партизанами".

Раніше повідомлялося, що білоруські добровольці, які воюють в Україні, створили нове військове формування "Білоруський військовий корпус". Лідери формування 26 грудня заявили, що їхня мета — звільнення України та Білорусі від російської окупації.

Спостерігачі з групи "Беларускі Гаюн" 22 грудня повідомили, що їхньою діяльністю зацікавилися правоохоронні органи країни. Під виглядом членів групи силовики розсилають підписникам Telegram-каналу запити на дружбу та просять особисті дані, збираючи так досьє.