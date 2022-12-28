Все газовые котельные в Донецкой области остановлены: поврежден газопровод, — ОВА

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, организованы ремонтные бригады для срочного обнаружения, обследования аварийного участка и ремонтрых работ. Как быстро удастся устранить повреждения, зависит от их характера.

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Из-за повреждения магистрального газопровода в районе Харьковской области все газовые котельные на территории Донецкой области пришлось остановить.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

"В настоящее время все котельные, работающие на газе, приостановили свою работу, — говорится в сообщении Кириленко. — Сформированы ремонтные бригады для срочного обнаружения и обследования аварийного участка и проведения восстановительных работ".

[ + – ] Последствия обстрелов 26 декабря в Донецкой области

Характер повреждений газопровода определит, насколько быстро будет восстановлена его работа. О том, как проводятся ремонтные работы, запускаются котельные и восстанавливается подача газа и отопления местное руководство сообщит дополнительно.

Напомним о том, как проводилось восстановление энергосистемы Киева после российских обстрелов. По словам руководителя КГВА Сергея Попко, положительной динамики удалось достичь благодаря восстановительным работам в энергосистеме и сознательному подходу горожан к потреблению электроэнергии.

Ранее Фокус сообщал, что киевское руководство организует мобильные пункты обогрева, для чего запасается котельными на колесах, предназначенными для восьми районов столицы. Мощность оборудования составляет 0,6 МВт.

Кабмин, в свою очередь, определился с тарифами на коммуналку на зиму. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, тарифы на тепло и горячую воду не изменятся. У предприятий теплоснабжения будет возможность для бесперебойной работы и ремонтов.