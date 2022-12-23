С теплом и водой, но без электричества: как восстанавливается энергосистема Киева после атак РФ

По состоянию на 23 декабря энергетики все еще продолжают работать над возобновлением сети столичной энергосистемы.

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Ситуация с электроснабжением в Киеве несколько улучшилась, но в городе все равно продолжаются экстренные отключения света. Об этом заявил руководитель КГВА Сергей Попко.

По его словам, энергетики продолжают работать над возобновлением сети столичной энергосистемы. А вот тепло и вода в дома киевлян подается в штатном режиме. При этом жителей верхних этажей многоэтажек предупредили о возможном пониженном давлении воды.

"Позитивной динамики удалось достичь за счет восстановительных работ в энергосистеме и благодаря более сознательному потреблению электроэнергии жителями города", — отметил Сергей Попко.

Свет по 10 часов в сутки

Следующие 2-3 недели в Киеве бытовым потребителям могут включать электроэнергию не более 10 часов в сутки. Как объяснил 22 декабря директор Центра исследований энергетической отрасли Александр Харченко, последняя атака ВС РФ с использованием иранских дронов-камикадзе Shahed была нацелена на разрушение столичной энергосети.

Александр Харченко считает, что при самом оптимистическом сценарии следующие 2-3 недели в Киеве бытовым потребителям могут включать электроэнергию не более 10 часов в сутки.

"В лучшем случае, в начале 2023 года у нас будет 10 часов электричества в день и 14 часов без электричества. Максимум через полторы недели, скорее, может быть, через неделю, мы вернемся к плановым отключениям, как в Киеве, так и в области", — отметил эксперт.

Ранее Фокус писал, что Россия может оставить украинцев без света на новогодние и рождественские праздники. Об этом 20 декабря предупредил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также сообщалось, что с 1 января 2023 года в Украине вырастут тарифы на электроэнергию для части потребителей.