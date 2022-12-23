З теплом та водою, але без електрики: як відновлюється енергосистема Києва після атак РФ

Станом на 23 грудня енергетики продовжують працювати над відновленням мережі столичної енергосистеми.

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Ситуація з електропостачанням у Києві дещо покращилася, але в місті все одно продовжуються екстрені відключення світла. Про це заявив керівник КДВА Сергій Попко.

За його словами, енергетики продовжують працювати над поновленням мережі столичної енергосистеми. А ось тепло та вода у будинки киян подається у штатному режимі. При цьому мешканців верхніх поверхів багатоповерхівок попередили про можливий знижений тиск води.

"Позитивної динаміки вдалося досягти за рахунок відновлювальних робіт в енергосистемі та завдяки більш свідомому споживанню електроенергії мешканцями міста", — зазначив Сергій Попко.

Світло по 10 годин на добу

Наступні 2-3 тижні у Києві побутовим споживачам можуть включати електроенергію не більше 10 годин на добу. Як пояснив 22 грудня директор Центру досліджень енергетичної галузі Олександр Харченко, остання атака ЗС РФ із використанням іранських дронів-камікадзе Shahed була націлена на руйнування столичної енергомережі.

Олександр Харченко вважає, що за найоптимістичнішого сценарію наступні 2-3 тижні у Києві побутовим споживачам можуть включати електроенергію не більше 10 годин на добу.

"У кращому випадку, на початку 2023 року ми матимемо 10 годин електрики на день і 14 годин без електрики. Максимум через півтора тижня, швидше, можливо, через тиждень, ми повернемося до планових відключень, як у Києві, так і в області ", — зазначив експерт.

Раніше Фокус писав, що Росія може залишити українців без світла на новорічні та різдвяні свята. Про це 20 грудня попередив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також повідомлялося, що з 1 січня 2023 року в Україні зростуть тарифи на електроенергію для частини споживачів.