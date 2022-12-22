Світло в Києві наступні 2-3 тижні буде максимум 10 годин на добу, — експерт

Частина мешканців столиці зустрічатиме Новий рік у вкрай складних умовах, вважає директор Центру досліджень енергетичної галузі Олександр Харченко.

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Наступні 2-3 тижні у Києві побутовим споживачам можуть вмикати електроенергію не більше 10 годин на добу. Про це в коментарі телеканалу CNN заявив експерт, директор Центру досліджень енергетичної галузі Олександр Харченко.

За його словами, остання атака ЗС РФ з використанням іранських дронів-камікадзе Shahed була націлена на руйнування столичної енергомережі.

Олександр Харченко вважає, що за найоптимістичнішого сценарію наступні 2-3 тижні в Києві побутовим споживачам можуть вмикати електроенергію не більше 10 годин на добу.

"У кращому випадку, на початку 2023 року ми матимемо 10 годин електрики на день і 14 годин без електрики. Максимум через півтора тижні, швидше, можливо, через тиждень, ми повернемося до планових відключень, як у Києві, так і в області", — продовжив експерт у спілкуванні із журналістами.

Унаслідок нещодавніх атак ЗС РФ у столичному регіоні було пошкоджено невеликі підстанції, але "позитивним моментом", за словами Харченка, є постачання в Україну необхідного обладнання, зокрема мобільних генераторів.

Енергетики, як зазначає експерт, на сьогодні навчаються пом'якшувати наслідки ракетних ударів і БПЛА по об'єктах критичної інфраструктури і, цілком імовірно, що частина жителів Києва "зустрічатиме Новий рік у вкрай складних умовах".

Керівництво Київської міської військової адміністрації підтверджує, що в енергомережі столичного регіону зберігається важка ситуація. За словами керівника МВА Сергія Попка, головною проблемою є не генерація, а доставлення електроенергії побутовим споживачам, оскільки через останні атаки окупантів були серйозно пошкоджені електромережі та вузли.

"Більшість киян не можуть отримати світло у свої будинки. Тому досі діють виключно аварійні відключення електроенергії, тривалість яких неможливо регламентувати. Енергетики, ремонтні бригади, комунальні служби працюють цілодобово, щоб відновити пошкоджену енергосистему, але потрібен час", — додав Попко, коментуючи ситуацію з енергетикою у Києві.

Раніше у Київській ОВА прогнозували, що блекаут у столичному регіоні може тривати до 23 грудня.

Також Фокус у своєму матеріалі зібрав найкращі меми, присвячені екстреним відключенням світла в Україні.