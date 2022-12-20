"Потрібно 2-3 доби": голова Київської ОВА розповів, коли в області закінчиться блекаут

У ДТЕК заявили, що без електроенергії залишаються приблизно 80% споживачів, а забезпечити почергове подання мешканцям області поки неможливо.

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Голова Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба заявив, що процес відновлення подачі електроенергії може тривати до кількох днів. За його словами, блекаут у деяких районах Київської області може тривати до 22-23 грудня. Про це пишуть "Українські новини".

Однак Кулеба також заявив, що світло у будинки киян почнуть давати вже сьогодні.

"Йдуть поновлення роботи. Потрібно ще 2-3 доби для того, щоб змінити ситуацію", — заявив глава ОВА.

За його словами, ситуація з подачею електроенергії в регіоні дуже складна через обстріли, які сталися в ніч проти 19 грудня.

Крім того, у ДТЕК заявили, що ситуація з подачею електроенергії у Київській області — критична.

"Зараз в області відключено близько 80% клієнтів. Через масштабність пошкоджень магістральних мереж НЕК Укренерго після російської атаки немає жодної можливості забезпечити почергове подання світла мешканцям області", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК попросили мешканців області набратися терпіння, оскільки енергетики працюють над тим, щоби повернути їм світло.

Раніше Фокус писав, що в "Укренерго" заявили, що у Києві та інших областях ситуація зі світлом погіршилася. У відомстві уточнили, що в українській столиці забезпечують менше половини потреб. Нині у пріоритеті — живлення об'єктів критичної інфраструктури.

Ще нагадаємо, що Кличко розповів про ситуацію з електроенергією у Києві. За словами мера Києва, у місті також без опалення залишаються близько 3% киян, проте система водопостачання столиці функціонує у звичайному режимі.