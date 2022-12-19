"Живемо в гострому дефіциті": Кличко розповів про ситуацію з електроенергією в Києві (відео)

За словами мера Києва, у місті також без опалення залишаються близько 3% киян, проте система водопостачання столиці функціонує у звичайному режимі.

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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що дефіцит електроенергії в українській столиці становить 50%. Про це він заявив під час відкриття новорічної ялинки.

За його словами, дефіцит спостерігається через ранкову атаку російських дронів-камікадзе на Київ, оскільки було пошкоджено енергосистему міста й області.

"Наші підприємства працюють над тим, щоб відновити енергопостачання міста, проте живемо в гострому дефіциті енергопостачання", — заявив Кличко журналістам.

[ + – ] Віталій Кличко й дефіцит електроенергії в Києві

Раніше у себе в Telegram він повідомляв, що найсильніше дефіцит електропостачання спостерігається в Оболонському, Подільському й Деснянському районах.

"Ситуація в енергетиці складна, тому діють аварійні й екстрені відключення", — сказав Кличко.

Також, за словами мера Києва, без опалення залишаються близько 3% жителів міста. А ось система водопостачання столиці функціонує у звичайному режимі.

Також нагадаємо, що у столиці сьогодні запалили новорічну "Ялинку незламності". Кличко заявив, що головна ялинка України цього разу не така велика й ошатна, проте все одно подарує свято дітям.

Раніше Фокус писав, що понад 20 БПЛА сьогодні вранці вдарили по Києву. Дрони-камікадзе атакували об'єкти критичної інфраструктури в столиці й області. Місцеві повідомляють про вибиті вікна через вибухову хвилю. ДТЕК анонсував екстрені відключення електроенергії.

Ще повідомлялося, що в Києві й 9 областях України вводять аварійні відключення світла через нічну атаку на інфраструктуру. Крім того, російські окупанти обстріляли з артилерії нещодавно деокуповані території півдня країни.