"Живем в остром дефиците": Кличко рассказал о ситуации с электроэнергией в Киеве (видео)

По словам мэра Киева, в городе также без отопления остаются около 3% киевлян, однако система водоснабжения столицы функционирует в обычном режиме.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дефицит электроэнергии в украинской столице составляет 50%. Об этом он заявил во время открытия новогодней елки.

По его словам, дефицит наблюдается из-за утренней атаки российских дронов-камикадзе на Киев, так как была повреждена энергосистема города и области.

"Наши предприятия работают над тем, чтобы восстановить энергоснабжение города, но, тем не менее, живем в остром дефиците энергоснабжения", — заявил Кличко журналистам.

[ + – ] Виталий Кличко и дефиците электроэнергии в Киеве

Ранее у себя в Telegram он сообщал, что сильнее всего дефицит электроснабжения наблюдается в Оболонском, Подольском и Деснянском районах.

"Ситуация в энергетике сложная, поэтому действуют аварийные и экстренные отключения", — сказал Кличко.

Также, по словам мэра Киева, что без отопления остаются около 3% жителей города. А вот система водоснабжения столицы функционирует в обычном режиме.

Также напомним, что в столице сегодня зажгли новогоднюю "Елку несокрушимости". Кличко заявил, что главная елка Украины в этот раз не такая большая и нарядная, однако все равно подарит праздник детям.

Ранее Фокус писал, что более 20 БПЛА сегодня утром ударили по Киеву. Дроны-камикадзе атаковали объекты критической инфраструктуры в столице и области. Местные сообщают о выбитых окнах из-за взрывной волны. ДТЭК анонсировал экстренные отключения электроэнергии.

Еще сообщалось, что в Киеве и 9 областях Украины вводят аварийные отключения света из-за ночной атаки на инфраструктуру. Кроме того, российские оккупанты обстреляли из артиллерии недавно деоккупированные территории юга страны.