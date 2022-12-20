"Нужно 2-3 суток": глава Киевской ОВА рассказал, когда в области закончится блэкаут

В ДТЭК заявили, что без электроэнергии остаются примерно 80% потребителей, а обеспечить поочередную подачу жителям области пока невозможно.

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Глава Киевской областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба заявил, что процесс восстановления подачи электроэнергии может продолжаться до нескольких дней. ПО его словам, блэкаут в некоторых районах Киевской области может продлиться до 22-23 декабря. Об этом пишут "Украинские новости".

Однако Кулеба также заявил, что свет в дома киевлян начнут давать уже сегодня

"Идут возобновления работы. Нужно еще 2-3 суток для того, чтобы изменить ситуацию", — заявил глава ОВА.

По его словам, ситуация с подачей электроэнергии в регионе очень сложная из-за обстрелов, которые произошли в ночь на 19 декабря.

Кроме того, в ДТЭК заявили, что ситуация с подачей электроэнергии в Киевской области – критическая.

"Сейчас в области отключено около 80% клиентов. Из-за масштабности повреждений магистральных сетей НЭК Укрэнерго после российской атаки нет никакой возможности обеспечить поочередную подачу света жителям области", — сказано в сообщении.

В ДТЭК попросили жителей области набраться терпения, так как энергетики работают над тем, чтобы вернуть им свет.

Ранее Фокус писал, что в "Укрэнерго" заявили, что в Киеве и других областях ситуация со светом ухудшилась. В ведомстве уточнили, что в украинской столице обеспечивают меньше половины потребностей. Сейчас в приоритете — питание объектов критической инфраструктуры.

Еще напомним, что Кличко рассказал о ситуации с электроэнергией в Киеве. По словам мэра Киева, в городе также без отопления остаются около 3% киевлян, однако система водоснабжения столицы функционирует в обычном режиме.