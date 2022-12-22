Свет в Киеве следующие 2-3 недели будет максимум 10 часов в сутки, — эксперт

Часть жителей столицы будет встречать Новый год в крайне сложных условиях, считает директор Центра исследований энергетической отрасли Александр Харченко.

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Следующие 2-3 недели в Киеве бытовым потребителям могут включать электроэнергию не более 10 часов в сутки. Об этом в комментарии телеканалу CNN заявил эксперт, директор Центра исследований энергетической отрасли Александр Харченко.

По его словам, последняя атака ВС РФ с использованием иранских дронов-камикадзе Shahed была нацелена на разрушение столичной энергосети.

Александр Харченко считает, что при самом оптимистическом сценарии следующие 2-3 недели в Киеве бытовым потребителям могут включать электроэнергию не более 10 часов в сутки.

"В лучшем случае, в начале 2023 года у нас будет 10 часов электричества в день и 14 часов без электричества. Максимум через полторы недели, скорее, может быть, через неделю, мы вернемся к плановым отключениям, как в Киеве, так и в области", — продолжил эксперт в общении с журналистами.

В результате недавних атак ВС РФ в столичном регионе были повреждены небольшие подстанции, но "позитивным моментом", по словам Харченко, являются поставки в Украину необходимого оборудования, в том числе мобильных генераторов.

Энергетики, как отмечает эксперт, на сегодняшний день учатся смягчать последствия ракетных ударов и БПЛА по объектам критической инфраструктуры и, вполне вероятно, что часть жителей Киева "будет встречать Новый год в крайне сложных условиях".

Руководство Киевской городской военной администрации подтверждает, что в энергосети столичного региона сохраняется тяжелая ситуация. По словам руководителя ГВА Сергея Попко, главной проблемой является не генерация, а доставка электроэнергии бытовым потребителям, поскольку из-за последних атак оккупантов были серьезно повреждены электросети и узлы.

"Большинство киевлян не могут получить свет в свои дома. Поэтому до сих пор действуют исключительно аварийные отключения электроэнергии, длительность которых невозможно регламентировать. Энергетики, ремонтные бригады, коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную энергосистему, но необходимо время", — добавил Попко, комментируя ситуацию с энергетикой в Киеве.

Ранее в Киевской ОВА прогнозировали, что блэкаут в столичном регионе может продлиться до 23 декабря.

Также Фокус в своем материале собрал лучшие мемы, посвященные экстренным отключениям света в Украине.