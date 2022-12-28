На складах много полезного Украине: Ангола хочет перевооружить армию при помощи США

Традиционно африканская страна была под влиянием СССР/РФ, но президент Лоренсу осудил вторжение Кремля в Украину и выразил желание закупать западное оружие. На вооружении Анголы есть советские танки, гаубицы, вертолеты и артиллерия, которыми умеют пользоваться ВСУ.

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Президент Анголы Жуан Лоренсу в интервью для "VOA Portuges" заявил, что они заинтересованы в привлечении НАТО и США к оборонной реформе.

В 1980-х годах Ангола получала большое количество вооружения из Советского союза, чтобы отразить вторжение Южноафриканской республики. Благодаря этому СССР, а в дальнейшем и РФ имели серьезное влияние в Анголе. Сейчас же Лоренсу заявил о планах перевооружить Анголу на современное американское и натовское вооружение. Более того, Ангола осудила вторжение РФ в Украину.

"Суверенное государство само определяет свою внешнюю политику, и будучи суверенным государством, мы должны осудить аннексию четырех регионов Украины", — заявил Лоренсу.

Ангола благодарна помощи СССР, что позволило выстоять в войне, но они не понимают политику Москвы так как они выступают в роли интервентов. Жители африканской страны прекрасно понимают, что означает война против захватчиков.

Какое вооружение Анголы могло бы полезным для Украины?

По данным Global Fire Power, на вооружении Анголы есть советские образцы артиллерии, танков, вертолетов и другой техники.

Бронетехника

50 танков Т-72

600 БРДМ-2

250 БМП1/2

31 МТ-ЛБ

более 170 БТРов 60/80 и китайских WZ-551

Артиллерия

более 16 САУ 2С1 "Гвоздика"

4 САУ 2С3 "Акация"

12 САУ 2С7 "Пион

523 гаубицы Д-30

48 гаубиц М-46

4 гаубицы Д-20

Вертолеты

20 Ми-24

22 Ми-8

12 Ми-17

Ныне Ангола является 4 крупнейшим покупателем российской техники в Африке.

Напомним, 28 декабря WSJ писали, что РФ пытается переманить Уганду на свою сторону в противостоянии с США. Взамен Москва предлагает поставку своих ударных вертолетов.

25 декабря в NYT сообщали, что российские "вагнеровцы" фактически захватили Центральноафриканскую республику. Они помогают удерживать власть, а взамен выкачивают из страны ценные ресурсы.