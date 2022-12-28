На складах багато корисного Україні: Ангола хоче переозброїти армію за допомогою США
Традиційно африканська країна була під впливом СРСР/РФ, але президент Лоренсу засудив вторгнення Кремля в Україну та висловив бажання закуповувати західну зброю. На озброєнні Анголи є радянські танки, гаубиці, вертольоти та артилерія, якими вміють користуватися ЗСУ.
Президент Анголи Жуан Лоренсу в інтерв'ю для "VOA Portuges" заявив, що вони зацікавлені у залученні НАТО та США до оборонної реформи.
У 1980-х роках Ангола отримувала велику кількість озброєння із Радянського союзу, щоб відбити вторгнення Південноафриканської республіки. Завдяки цьому СРСР, а згодом і РФ мали серйозний вплив в Анголі. Зараз Лоренсу заявив про плани переозброїти Анголу на сучасне американське і натовське озброєння. Більше того, Ангола засудила вторгнення РФ до України.
"Суверенна держава сама визначає свою зовнішню політику, і будучи суверенною державою, ми маємо засудити анексію чотирьох регіонів України", — заявив Лоренсу.
Ангола вдячна допомозі СРСР, що дозволила вистояти у війні, але вони не розуміють політику Москви, оскільки вони у ролі інтервентів. Жителі африканської країни чудово розуміють, що означає війна проти загарбників.
Яке озброєння Анголи могло б бути корисним для України?
За даними Global Fire Power, на озброєнні Анголи є радянські зразки артилерії, танків, гелікоптерів та іншої техніки.
Бронетехніка
- 50 танків Т-72
- 600 БРДМ-2
- 250 БМП1/2
- 31 МТ-ЛБ
- більше 170 БТРів 60/80 та китайських WZ-551
Артилерія
- більше 16 САУ 2С1 "Гвоздика"
- 4 САУ 2С3 "Акація"
- 12 САУ 2С7 "Півонія
- 523 гаубиці Д-30
- 48 гаубиць М-46
- 4 гаубиці Д-20
Гелікоптери
- 20 Мі-24
- 22 Мі-8
- 12 Мі-17
Нині Ангола є 4 найбільшим покупцем російської техніки в Африці.
Нагадаємо, 28 грудня WSJ писали, що РФ намагається переманити Уганду на свій бік у протистоянні зі США. Натомість Москва пропонує постачання своїх ударних вертольотів.
25 грудня NYT повідомляли, що російські "вагнерівці" фактично захопили Центральноафриканську республіку. Вони допомагають утримувати владу, а натомість викачують із країни цінні ресурси.