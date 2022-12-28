На складах багато корисного Україні: Ангола хоче переозброїти армію за допомогою США

Традиційно африканська країна була під впливом СРСР/РФ, але президент Лоренсу засудив вторгнення Кремля в Україну та висловив бажання закуповувати західну зброю. На озброєнні Анголи є радянські танки, гаубиці, вертольоти та артилерія, якими вміють користуватися ЗСУ.

Related video

Президент Анголи Жуан Лоренсу в інтерв'ю для "VOA Portuges" заявив, що вони зацікавлені у залученні НАТО та США до оборонної реформи.

У 1980-х роках Ангола отримувала велику кількість озброєння із Радянського союзу, щоб відбити вторгнення Південноафриканської республіки. Завдяки цьому СРСР, а згодом і РФ мали серйозний вплив в Анголі. Зараз Лоренсу заявив про плани переозброїти Анголу на сучасне американське і натовське озброєння. Більше того, Ангола засудила вторгнення РФ до України.

"Суверенна держава сама визначає свою зовнішню політику, і будучи суверенною державою, ми маємо засудити анексію чотирьох регіонів України", — заявив Лоренсу.

Ангола вдячна допомозі СРСР, що дозволила вистояти у війні, але вони не розуміють політику Москви, оскільки вони у ролі інтервентів. Жителі африканської країни чудово розуміють, що означає війна проти загарбників.

Яке озброєння Анголи могло б бути корисним для України?

За даними Global Fire Power, на озброєнні Анголи є радянські зразки артилерії, танків, гелікоптерів та іншої техніки.

Бронетехніка

50 танків Т-72

600 БРДМ-2

250 БМП1/2

31 МТ-ЛБ

більше 170 БТРів 60/80 та китайських WZ-551

Артилерія

більше 16 САУ 2С1 "Гвоздика"

4 САУ 2С3 "Акація"

12 САУ 2С7 "Півонія

523 гаубиці Д-30

48 гаубиць М-46

4 гаубиці Д-20

Гелікоптери

20 Мі-24

22 Мі-8

12 Мі-17

Нині Ангола є 4 найбільшим покупцем російської техніки в Африці.

Нагадаємо, 28 грудня WSJ писали, що РФ намагається переманити Уганду на свій бік у протистоянні зі США. Натомість Москва пропонує постачання своїх ударних вертольотів.

25 грудня NYT повідомляли, що російські "вагнерівці" фактично захопили Центральноафриканську республіку. Вони допомагають утримувати владу, а натомість викачують із країни цінні ресурси.