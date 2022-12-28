В Ростовской области в РФ полностью сгорел корпус воинской части (видео)

По данным местных СМИ, огонь быстро охватил всю двухэтажную постройку. Корпус был построен всего в 2016 году, когда в России решили возродить 150-ю стрелковую дивизию.

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В поселке Персиановском Ростовской области России утром 27 декабря полностью сгорел двухэтажный корпус 150-й мотострелковой дивизии. Об этом сообщает местное издание Rostov.ru.

Пожар начался ранним утром в районе улицы Кадамовской, 3. По данным журналистов, огонь быстро распространился по всей постройке.

На место происшествия выехали несколько экипажей МЧС.

Местные жители сообщили, что черный дым окутал весь населенный пункт.

Как уточняет СМИ, сгоревший корпус был новым — его построили в 2016 году.

Причины пожара и другие подробности происшествия пока неизвестны. Специализированные российские ведомства пожар пока не комментировали.

150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия — тактическое соединение Сухопутных войск РФ. Подразделения дислоцируются в Ростовской области.

В России ее считают "правопреемницей" 150-й стрелковой дивизии, которая участвовала в штурме Рейхстага 1 мая 1945 года.

Ее решили возродить после начала российско-украинской войны. Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны 14 января 2016 года рассказал о формировании мотострелковой дивизии.

Военный городок под Новочеркасском построили всего за полгода в том же году.

Напомним, 25 декабря на Кубани загорелся торговый центр. Пожар охватил площадь в 1000 кв.м.

23 декабря воинская часть горела в Москве. Там площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.