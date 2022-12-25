Россия снова в огне. На Кубани загорелся торговый центр: площадь пожара очень большая (видео)

Пожар, который охватил площадь в 1000 кв.м, произошел в станице Тбилисской Краснодарского края РФ.

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Утром, 25 декабря, в населенном пункте станица тбилисская, которая расположена в Краснодарском крае России произошел очередной крупный пожар. Согласно сообщениям росСМИ, со ссылкой на МЧС РФ, площадь возгорания охватила 1000 кв.м.

Сообщается, что пожар возник в местном торговом центре под названием "Вега" и местные спасатели получили информацию об этом в 8.15 утра по местному времени. По предварительным данным, пожар возник на втором этаже ТЦ, в магазине одежды.

Прибывшие на место более 60 спасателей с помощью 18 единиц техники потушили этот пожар уже в ближе к 10 часам утра. Причину возгорания пока установить не удалось. Сообщается, что в результате пожара пострадавших и погибших нет.

Фокус уже писал о том, что в российском городе Мурманск, который находится на севере страны, загорелась база снабжения, на которой изготовляют спецодежду, а также средства индивидуальной защиты.

Также Фокус писал о пожаре, который произошел в доме престарелых в российском городе Кемерово, где погибло 22 человека. Причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность котла для отопления.

Как уже писал Фокус, в Москве на территории воинской части вспыхнул масштабный пожар и огонь охватил 200 кв.м. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.