Росія знову у вогні. На Кубані спалахнув торговий центр: площа пожежі дуже велика (відео)

Пожежа, що охопила площу 1000 кв.м, сталася у станиці Тбіліська, Краснодарського краю РФ.

Related video

Вранці, 25 грудня, у населеному пункті станиця Тбіліська, яка розташована в Краснодарському краї Росії, сталася чергова велика пожежа. Згідно з повідомленнями РосЗМІ, з посиланням на МНС РФ, площа займання охопила 1000 кв.м.

Повідомляється, що пожежа виникла у місцевому торговому центрі під назвою "Вега" та місцеві рятувальники отримали інформацію про це о 8.15 ранку за місцевим часом. За попередніми даними, пожежа виникла на другому поверсі ТЦ у магазині одягу.

Більше 60 рятувальників, які прибули на місце, за допомогою 18 одиниць техніки загасили цю пожежу вже ближче до 10 години ранку. Причину займання поки встановити не вдалося. Повідомляється, що внаслідок пожежі постраждалих та загиблих немає.

Фокус вже писав про те, що в російському місті Мурманськ, що знаходиться на півночі країни, спалахнула база постачання, на якій виготовляють спецодяг, а також засоби індивідуального захисту.

Також Фокус писав про пожежу, яка сталася в будинку для літніх людей у російському місті Кемерово, де загинуло 22 людини. Причиною пожежі, за попередніми даними, стала несправність опалювального котла.

Як уже писав Фокус, у Москві на території військової частини спалахнула масштабна пожежа і вогонь охопив 200 кв.м. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.