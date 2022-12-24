У російському Мурманську спалахнула база постачання (фото)

Повідомляється, що база постачання виготовляє спецодяг, а також засоби індивідуального захисту.

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У російському місті Мурманськ почалася пожежа на базі постачання "Фактор". Про спалах стало відомо о 21:21 за місцевим часом. Про це повідомляє регіональний відділ МНС РФ.

У повідомленні йдеться, що з місця евакуйовано п'ять газових балонів. Попередньо площа пожежі становить 500 квадратних метрів. Деталі та причини пожежі наразі невідомі.

Російські ЗМІ пишуть, що база горить понад дві години. Вогонь вдалося локалізувати приблизно о 23:52 за місцевим часом. Місцеві жителі кажуть, що у місті останнім часом досить часто трапляються пожежі.

Зазначимо, що головним напрямком діяльності бази є виробництво та продаж спецодягу, а також засобів індивідуального захисту.

[ + – ] Пожежа в Мурманську

Мурманськ

Мурманськ – місто на північному заході РФ, найбільший регіон. Знаходиться за Північним полярним колом.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що в тому ж Мурманську знову спалахнув єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов". Пожежа виникла на судноремонтному заводі "Зірочка", де судно перебуває вже понад чотири роки. Крейсер має увійти до складу російського флоту наступного року.

Ще повідомлялося, що в Москві на території військової частини спалахнула масштабна пожежа. Площа загоряння становила близько 200 квадратних метрів. Пожежники повідомили, що вогонь охопив гаражні бокси.

Також Фокус писав, що губернатор Білгородської області РФ відмовився від додаткових систем ППО у регіоні. За словами В'ячеслава Гладкова, існуюча система протиповітряної оборони "працює дуже якісно".