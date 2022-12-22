Губернатор Бєлгородської області РФ відмовився від додаткових систем ППО у регіоні (відео)

За словами В'ячеслава Гладкова, наявна система протиповітряної оборони "працює дуже якісно". Свою заяву він зробив на тлі перманентних новин про пожежі та руйнування після обстрілів у російській області.

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Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в його регіоні додаткові системи протиповітряної оборони не потрібні. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Ви слухали Маяк".

Російський чиновник зазначив, що система ППО на території Бєлгородської області нібито працюють дуже якісно.

"ППО на території Бєлгородської області працюють дуже якісно, і подяка з боку мешканців — величезна", — прокоментував він.

За словами Гладкова, молодь із Бєлгорода навіть кілька разів запускала флешмоби "на підтримку протиповітряної оборони".

"Тому сказати про те, що нам потрібна додаткова кількість [ППО], я такого не скажу", — наголосив російський губернатор.

Обстріли Бєлгородської області

Новини про наслідки обстрілів Бєлгородської області у ЗМІ з'являються щотижня.

Так, минулого тижня губернатор Гладков повідомив про попадання на територію птахофабрики. Місцеві жителі розповіли про вибиті вікна і вилетіли шибки у припаркованих автомобілях у місті.

8 грудня у селищі Яковлєво після обстрілу почалася сильна пожежа. Осколками снаряда було пошкоджено лінію електропередачі.

Декілька великих подій було восени. 13 жовтня росіяни повідомили про атаку на військовий об'єкт у селищі Октябрський Бєлгородської області. В результаті троє співробітників Росгвардії загинули, ще 14 бійців отримали поранення.

11 жовтня також була сильна пожежа на підстанції в Шебекіно. У регіоні зафіксували проблеми зі світлом та водою.