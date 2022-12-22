Губернатор Белгородской области РФ отказался от дополнительных систем ПВО в регионе (видео)

По словам Вячеслава Гладкова, существующая система противовоздушной обороны "работает очень качественно". Свое заявление он сделал на фоне перманентных новостей о пожарах и разрушениях после обстрелов в российской области.

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Губернатор Белгородской области в РФ Вячеслав Гладков заявил, что в его регионе дополнительные системы противовоздушной обороны не нужны. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Вы слушали Маяк".

Российский чиновник отметил, что система ПВО на территории Белгородской области якобы работают очень качественно.

"ПВО на территории Белгородской области работают очень качественно, и благодарность со стороны жителей — огромна", — прокомментировал он.

По словам Гладкова, молодежь из Белгорода даже несколько раз запускала флешмобы "в поддержку противовоздушной обороны".

"Поэтому сказать о том, что нам нужно дополнительное количество [ПВО], я такого не скажу", — подчеркнул российский губернатор.

Обстрелы Белгородской области

Новости о последствиях обстрелов Белгородской области в СМИ появляются еженедельно.

Так, на прошлой неделе губернатор Гладков сообщил о попадании на территорию птицефабрики. Местные жители рассказали о выбитых окнах и вылетевших стеклах в припаркованных автомобилях в городе.

8 декабря в поселке Яковлево после обстрела начался сильный пожар. Осколками снаряда была повреждена линия электропередачи.

Несколько крупных происшествий было осенью. 13 октября россияне сообщили об атаке на военный объект в поселке Октябрьский Белгородской области. В результате трое сотрудников Росгвардии погибли, еще 14 бойцов получили ранения.

11 октября также был сильный пожар на подстанции в Шебекино. В регионе зафиксировали проблемы со светом и водой.