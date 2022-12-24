В российском Мурманске загорелась база снабжения (фото)

Сообщается, что база снабжения изготавливает спецодежду, а также средства индивидуальной защиты.

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В российском городе Мурманск начался пожар на базе снабжения "Фактор". О возгорании стало известно в 21:21 по местному времени. Об этом сообщает региональный отдел МЧС РФ.

В сообщении говорится, что с места эвакуированы пять газовых баллонов. Предварительно площадь пожара составляет 500 метров квадратных. Детали и причины пожара пока неизвестны.

Российские СМИ пишут, что база горит на протяжении более двух часов. Огонь удалось локализовать примерно в 23:52 по местному времени. Местные жители говорят, что в городе в последнее время довольно часто происходят пожары.

Отметим, что главным направлением деятельности базы является производство и продажа спецодежды, а также средств индивидуальной защиты.

[ + – ] Пожар в Мурманске

Мурманск

Мурманск – город на северо-западе РФ, крупнейший регионе. Находится за Северным полярным кругом.

Напомним, что ранее стало известно, что в том же Мурманске снова загорелся единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов". Пожар возник на судоремонтном заводе "Звездочка", где судно находится уже более четырех лет. Крейсер должен войти в состав российского флота в следующем году.

Еще сообщалось, что в Москве на территории воинской части вспыхнул масштабный пожар. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Пожарные сообщили, что огонь охватил гаражные боксы.

Также Фокус писал, что губернатор Белгородской области РФ отказался от дополнительных систем ПВО в регионе. По словам Вячеслава Гладкова, существующая система противовоздушной обороны "работает очень качественно".