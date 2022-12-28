У Ростовській області в РФ повністю згорів корпус військової частини (відео)

За даними місцевих ЗМІ, вогонь швидко охопив усю двоповерхову споруду. Корпус був побудований лише у 2016 році, коли в Росії вирішили відродити 150-ту стрілецьку дивізію.

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У селищі Персіанівському Ростовської області Росії вранці 27 грудня повністю згорів двоповерховий корпус 150-ї мотострілецької дивізії. Про це повідомляє місцеве видання Rostov.ru.

Пожежа почалася рано-вранці в районі вулиці Кадамівської, 3. За даними журналістів, вогонь швидко поширився по всій споруді.

На місце події виїхало кілька екіпажів МНС.

Місцеві жителі повідомили, що чорний дим огорнув увесь населений пункт.

Як уточнює ЗМІ, корпус, що згорів, був новим — його побудували у 2016 році.

Причини пожежі та інші подробиці події наразі невідомі. Спеціалізовані російські відомства пожежу поки що не коментували.

150-та мотострілецька Ідрицько-Берлінська ордену Кутузова дивізія — тактичне з'єднання Сухопутних військ РФ. Підрозділи дислокуються у Ростовській області.

У Росії її вважають "правонаступницею" 150-ї стрілецької дивізії, яка брала участь у штурмі Рейхстагу 1 травня 1945 року.

Її вирішили відродити після початку російсько-української війни. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на селекторній нараді до Міноборони 14 січня 2016 року розповів про формування мотострілецької дивізії.

Військове містечко під Новочеркаськом звели всього за пів року того ж року.

Нагадаємо, 25 грудня на Кубані спалахнув торговий центр. Пожежа охопила площу 1000 кв.м.

23 грудня військова частина горіла у Москві. Там площа займання становила близько 200 квадратних метрів.