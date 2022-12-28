Не по учебнику: летчик KARAYA рассказал, как пилоты ВСУ работают с ограниченными ресурсами

Украинский пилот Вадим Ворошилов считает, что Украина нуждается в массовых самолетах. В условиях войны с РФ подошли бы американские истребители F-16, которые украинские силы смогли бы обслуживать.

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Украинские военные пилоты выполняют такие задания, которые технически даже не закладывались на этапе проектирования воздушных суден, используемых Воздушными силами ВСУ. Об этом рассказал пилот Вадим Ворошилов с позывным KARAYA интервью "Украинской правде".

"У нас очень ограниченные технические возможности, но мы делаем все, чтобы уничтожать врага. Пытаемся эффективно работать в более экстремальных условиях и абсолютно ко всему готовы", — сказал он.

[ + – ] Вадим Ворошилов

Ворошилов отметил, что российские пилоты, имея превосходство в воздухе, выполняют задания так, как это написано в учебнике по тактической и огневой поддержке. Украинские пилоты работают по более современным методам, которые не прописаны "ни в одном учебнике любой страны мира".

Он также рассказал, что у российских войск существенное превосходство в воздушных суднах и наземных средствах ПВО.

"Они умеют работать, они тоже учатся на этой войне, как и мы", — добавил пилот.

Вадим Ворошилов считает, что Украина нуждается в массовых самолетах. В условиях войны с РФ подошли бы американские истребители F-16, которые украинские силы смогли бы обслуживать.

"Поэтому мы сможем их обслуживать и, самое главное, благодаря нашим западным партнерам у нас не будет недостатка в средствах поражения. Это основные пункты, почему именно F-16", — сказал он.

Напомним, 9 декабря Вадим Ворошилов рассказал, как потерял истребитель после ликвидации нескольких иранских дронов Shahed-136. По его словам, 10 октября он дважды поднимался в небо по сигналу "воздух". На пятом сбитом беспилотнике в Винницкой области осколки повредили истребитель. Он был вынужден катапультироваться, убедившись, что самолет не рухнет на город.

8 декабря президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Ворошилову. Государственная награда присвоена за личное мужество и героизм, проявленные в защите государства.