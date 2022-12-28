Не за підручником: льотчик KARAYA розповів, як пілоти ЗСУ працюють з обмеженими ресурсами

Український пілот Вадим Ворошилов вважає, що Україна потребує масових літаків. В умовах війни з РФ підійшли б американські винищувачі F-16, які б українські сили обслуговували.

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Українські військові пілоти виконують такі завдання, які навіть технічно не закладалися на етапі проєктування повітряних суден, що використовуються Повітряними силами ЗСУ. Про це розповів пілот Вадим Ворошилов із позивним KARAYA інтерв'ю "Українській правді".

"У нас дуже обмежені технічні можливості, але ми робимо все, щоб знищувати ворога. Намагаємося ефективно працювати в екстремальніших умовах і абсолютно до всього готові", — сказав він.

[ + – ] Вадим Ворошилов

Ворошилов зазначив, що російські пілоти, маючи перевагу у повітрі, виконують завдання так, як це написано у підручнику з тактичної та вогневої підтримки. Українські пілоти працюють за більш сучасними методами, які не прописані "в жодному підручнику будь-якої країни світу".

Він також розповів, що російські війська мають суттєву перевагу в повітряних суднах і наземних засобах ППО.

"Вони вміють працювати, вони теж навчаються на цій війні, як і ми", — додав пілот.

Вадим Ворошилов вважає, що Україна потребує масових літаків. В умовах війни з РФ підійшли б американські винищувачі F-16, які б українські сили обслуговували.

"Тому ми зможемо їх обслуговувати і, найголовніше, завдяки нашим західним партнерам ми не матимемо браку в засобах ураження. Це основні пункти, чому саме F-16", — сказав він.

Нагадаємо, 9 грудня Вадим Ворошилов розповів, як втратив винищувач після ліквідації кількох іранських дронів Shahed-136. За його словами, 10 жовтня він двічі піднімався в небо за сигналом "повітря". Уламки п'ятого збитого на Вінниччині безпілотника пошкодили винищувач. Пілот був змушений катапультуватися, переконавшись, що літак не впаде на місто.

8 грудня президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Ворошилову. Державну нагороду присвоєно за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті держави.