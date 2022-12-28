На войну не поедет: мобилизованный в Челябинской области убил в поезде своего сослуживца

Пьяный сержант подрался с капитаном в купе штабного вагона и забил его до смерти. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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Вечером 23 декабря мобилизованный старший сержант в состоянии алкогольного опьянения напал на капитана в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш в Челябинской области в РФ. Российский военный умер на месте от полученных травм. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Как уточняют журналисты, убитый капитан также был призван в рамках мобилизации в России.

Магнитогорский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения для российского военнослужащего в виде заключения под стражу на два месяца.

"Постановлением Магнитогорского гарнизонного военного суда 27 декабря в отношении старшего сержанта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", — говорится в заявлении суда.

Старшему сержанту вменяют в вину часть 3 статьи 334 УК России — "Насильственные действия в отношении начальника с причинением тяжких последствий, совершенные в период мобилизации". Эту часть ввели в российский Уголовный кодекс в сентябре текущего года.

Подозреваемому грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 26 декабря в Подмосковье вечером задержали 8 мобилизованных россиян, которые покинули зону боевых действий в Луганской области. Военные пришли к полицейским с тремя автоматами АК-74 и четырьмя пулеметами.

В тот же день российские СМИ рассказали, что в Екатеринбурге женщине принесли повестку за покойного сына Сергея, который умер в 2,5 года от водянки головного мозга. Россиянка тяжело переживала смерть сына, а теперь получила уведомление из военкомата на его имя.