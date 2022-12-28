На війну не поїде: мобілізований у Челябінській області вбив у поїзді свого товариша по службі

П'яний сержант побився з капітаном у купе штабного вагона і забив його до смерті. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Увечері 23 грудня мобілізований старший сержант у стані алкогольного сп'яніння напав на капітана у купе штабного вагона військового ешелону на станції Місяш у Челябінській області РФ. Російський військовий помер на місці від травм. Про це пише агентство "РІА Новости".

Як уточнюють журналісти, вбитого капітана також було призвано в рамках мобілізації в Росії.

Магнітогорський гарнізонний військовий суд обрав запобіжний захід для російського військовослужбовця у вигляді взяття під варту на два місяці.

"Постановою Магнітогорського гарнізонного військового суду 27 грудня стосовно старшого сержанта суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту на термін 2 місяці", — йдеться у заяві суду.

Старшого сержанта звинувачують за частиною 3 статті 334 КК Росії — "Насильницькі дії щодо начальника із заподіянням тяжких наслідків, вчинені в період мобілізації". Цю частину запровадили до російського Кримінального кодексу у вересні поточного року.

Підозрюваному загрожує від 5 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 26 грудня у Підмосков'ї ввечері затримали 8 мобілізованих росіян, які залишили зону бойових дій у Луганській області. Військові прийшли до поліцейських із трьома автоматами АК-74 та чотирма кулеметами.

Того ж дня російські ЗМІ розповіли, що в Єкатеринбурзі жінці принесли повістку за покійного сина Сергія, який помер за 2,5 роки від водянки головного мозку. Росіянка тяжко переживала смерть сина, а тепер отримала повідомлення з військкомату на його ім'я.