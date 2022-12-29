На 30 тысяч жителей: оккупанты начали строить новый город на Арабатской Стрелке (видео)

Россияне хотят разместить на песчаной косе на побережье Азовского моря "правительственные" учреждения. Захватчики также проектируют автостраду, которая соединит оккупированные территории с Ростовом-на-Дону.

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Оккупационная администрация Херсонской области начала строительство нового города на Арабатской Стрелке под Геническом. Об этом журналистам рассказал так называемый "губернатор" региона Владимир Сальдо.

Как уточняется, населенный пункт намерены построить непосредственно на песчаной косе. В настоящее время ведется проектирование и подготовительные работы.

По словам Сальдо, новый город будет рассчитан на 30 тыс. жителей. При этом оккупанты надеются создать в населенном пункте "современнейшую" инфраструктуру.

На косе россияне хотят разместить "правительственные" учреждения и "другие территориальные органы".

"Там будет сосредоточено много возможностей для работы. Там будут больницы, детские сады, дороги, парки, скверы", — прокомментировал Сальдо.

Как говорит пособник оккупантов, проектом заинтересовались российские застройщики и уже заходят на территорию.

"Они начали строительство несмотря на то, что существует угроза каких-то взрывов, каких-то диверсионных действий", — добавил Сальдо, намекая на контрнаступательные операции ВСУ.

Помимо этого, оккупанты хотят построить автостраду, которая свяжет захваченные украинские регионы с трассой "Таврида" в Крыму. Ее планируют проложить через Джанкой, Чонгар, Геническ, Мелитополь, Мариуполь, Бердянск и дальше — в российский Ростов-на-Дону.

"Это будет такая замкнутая, круговая автострада", — уточнил "губернатор".

Коллаборант отметил, что сейчас ведутся проектно-изыскательные работы.

Кроме этого, Сальдо подчеркнул, что оккупанты все еще надеется вернуться в Херсон, которая украинская армия освободила 11 ноября.

Арабатская стрелка –– узкая коса длиной 117 км, разделяющая Азовское море и озеро Сиваш. Северная часть косы входит в состав Генического района Херсонской области, южная –– в состав Автономной Республики Крым.

Вдоль Арабатской стрелки проходит грунтовая дорога из Геническа на Керченский полуостров, проложенная еще в 1835 году как почтовый тракт.

Впервые строительство новых населенных пунктов на Арабатской Стрелке Владимир Сальдо анонсировал 2 декабря. Как рассказал коллаборант, соответствующее поручение пособники оккупантов получили от Владимира Путина.