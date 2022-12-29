На 30 тисяч мешканців: окупанти почали будувати нове місто на Арабатській Стрілці (відео)

Росіяни хочуть розмістити на піщаній косі на узбережжі Азовського моря "урядові" установи. Загарбники також проєктують автостраду, яка поєднає окуповані території з Ростовом-на-Дону.

Related video

Окупаційна адміністрація Херсонської області розпочала будівництво нового міста на Арабатській Стрілці під Генічеськом. Про це журналістам розповів так званий "губернатор" регіону Володимир Сальдо.

Як уточнюється, населений пункт мають намір збудувати безпосередньо на піщаній косі. Тепер ведеться проєктування та підготовчі роботи.

За словами Сальдо, нове місто буде розраховане на 30 тис. мешканців. Водночас окупанти сподіваються створити у населеному пункті "найсучаснішу" інфраструктуру.

На косі росіяни хочуть розмістити "урядові" установи та "інші територіальні органи".

"Там буде зосереджено багато можливостей для роботи. Там будуть лікарні, дитячі садочки, дороги, парки, сквери", — прокоментував Сальдо.

Як каже пособник окупантів, проєктом зацікавилися російські забудовники та вже заходять на територію.

"Вони розпочали будівництво попри те, що існує загроза якихось вибухів, якихось диверсійних дій", — додав Сальдо, натякаючи на контрнаступальні операції ЗСУ.

Крім цього, окупанти хочуть збудувати автостраду, яка зв'яже захоплені українські регіони з трасою "Таврида" у Криму. Її планують прокласти через Джанкой, Чонгар, Генічеськ, Мелітополь, Маріуполь, Бердянськ і далі — до російського Ростова-на-Дону.

"Це буде така замкнута кругова автострада", — уточнив "губернатор".

Колаборант зазначив, що зараз ведуться проєктно-вишукувальні роботи.

Крім цього, Сальдо наголосив, що окупанти все ще сподівається повернутися до Херсона, який українська армія звільнила 11 листопада.

Арабатська Стрілка — вузька коса довжиною 117 км, що розділяє Азовське море і озеро Сиваш. Північна частина коси входить до складу Генічеського району Херсонської області, південна — до складу Автономної Республіки Крим.

Уздовж Арабатської стрілки проходить ґрунтова дорога з Генічеська на Керченський півострів, прокладена ще 1835 року як поштовий тракт.

Вперше будівництво нових населених пунктів на Арабатській Стрілці Володимир Сальдо анонсував 2 грудня. Як розповів колаборант, відповідне доручення посібники окупантів отримали від Володимира Путіна.