Больница, дома и автомобили: в полиции показали результаты атаки ВС РФ на Киевщину (фото)

По словам начальника полиции Киевской области Андрея Небитова, две вражеские ракеты из тех, которыми ВС РФ ударили по региону, попали в цели.

Related video

В результат обстрела ВС РФ территории Украины 29 декабря в Киевской области пострадали 21 частный дом, больница, частное имущество и два автомобиля. Об этом сообщил начальник полиции региона Андрей Небитов в своем официальном Телеграм-канале.

По его словам, сегодня в Киевской области зафиксировали восемь фактов сбивания вражеских ракет.

При этом от местных жителей в полицию поступило около 20 сообщений о пролете ракет во время массированной ракетной атаки российских военных.

[ + – ] Местные жители сообщили о пролете над регионом 20 крылатых ракет Фото: Андрей Небытов/Facebook

"Есть, к сожалению, и два попадания, однако, благодаря успешной работе военных удалось избежать погибших и травмированных", — написал Небитов.

[ + – ] Российские ракеты разрушили частные дома жителей Киевской области Фото: Андрей Небитов / Фейсбук

Начальник полиции региона также поблагодарил граждан за своевременное информирование, которое позволило сила ПВО обеспечить эффективное противодействие воздушной опасности.

Напомним, 29 декабря силы ПВО сбили 54 из 69 запущенных по Украине ракет. В военном командовании сообщили, что ВС РФ запускали крылатые ракеты морского и воздушного базирования с зенитными ракетами к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры страны.

Фокус также писал, что в Офисе президента показали последствия падения российской ракеты в жилой дом в Киеве. В результате три человека получили ранения, среди них 14-летняя девочка. Всех их госпитализировали.