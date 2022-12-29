Лікарня, будинки й автомобілі: у поліції показали результати атаки ЗС РФ на Київщину (фото)

За словами начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова, дві ворожі ракети з тих, якими ЗС РФ вдарили по регіону, влучили в ціль.

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Унаслідок обстрілу ЗС РФ території України 29 грудня у Київській області постраждали 21 приватний будинок, лікарня, приватне майно та два автомобілі. Про це повідомив начальник поліції регіону Андрій Нєбитов у своєму офіційному телеграм-каналі.

За його словами, сьогодні в Київській області зафіксували вісім фактів збивання ворожих ракет.

При цьому від місцевих жителів до поліції надійшло майже 20 повідомлень про проліт ракет під час масованої ракетної атаки російських військових.

[ + – ] Місцеві жителі повідомили про проліт над регіоном 20 крилатих ракет Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

"Є, на жаль, і два влучання, втім, завдяки успішній роботі військових вдалося уникнути загиблих та травмованих", — написав Нєбитов.

[ + – ] Російські ракети зруйнували приватні будинки мешканців Київської області Фото: Андрій Нєбитов / Фейсбук

Начальник поліції регіону також подякував громадянам за своєчасне інформування, яке дозволило силам ППО забезпечити ефективну протидію повітряній небезпеці.

Нагадаємо, 29 грудня сили ППО збили 54 із 69 запущених по Україні ракет. У військовому командуванні повідомили, що ЗС РФ запускали крилаті ракети морського та повітряного базування із зенітними ракетами до ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної інфраструктури країни.

Фокус також писав, що в Офісі президента показали наслідки падіння російської ракети у житловий будинок у Києві. Унаслідок троє людей отримали поранення, серед них 14-річна дівчинка. Усіх їх госпіталізували.