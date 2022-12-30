Китайский истребитель чуть не столкнулся с американским военным самолетом (видео)

Сообщается, что инцидент произошел 21 декабря между истребителем J-11 ВМС Китая и самолетом RC-135 ВВС США.

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Китайский истребитель приблизился к самолету ВВС США на расстояние около 3 метров в оспариваемой зоне Южно-Китайского моря. Это произошло еще на прошлой неделе, о чем пишет Reuters.

Сообщается, что истребитель вынудил американский самолет предпринять маневры уклонения, чтобы избежать столкновения.

[ + – ] Китайский истребитель приблизился к самолету ВВС США

Издание пишет, что инцидент с участием истребителя J-11 ВМС Китая и самолета RC-135 ВВС США произошел 21 декабря.

"Мы ожидаем, что все страны Индо-Тихоокеанского региона будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в соответствии с международным правом", — заявили официальные лица США.

Соединенные Штаты подняли этот вопрос перед китайским правительством. Посольство Китая в Вашингтоне пока не прокомментировало инцидент.

Издание пишет, что военные самолеты и корабли США регулярно проводят операции по наблюдению и путешествуют по региону. Китай претендует на обширные участки Южно-Китайского моря, которые пересекаются с исключительными экономическими зонами Вьетнама, Малайзии, Брунея, Индонезии и Филиппин. Ежегодно через этот водный путь проходит торговля на триллионы долларов. Зона содержит богатые рыбные угодья и газовые месторождения.

Истребитель Шэньян J-11

Китайский многоцелевой истребитель, который создан на основе советского аналога Су-27. Находится на вооружении ВМС КНР.

Ранее Фокус писал, что Китай похвастался автономным роем дронов-камикадзе. Китайская компания CAEIT намекает, что может запускать десятки БПЛА из машины Dongfeng Mengshi, но аналитики указали на подозрительные моменты.

Еще напомним, что Тайвань расширяет срок призывной службы до 1 года. Предполагается, что призывники будут защищать критические объекты острова пока регулярные силы будут отбивать потенциальное вторжения Народно-освободительной армии Китая.