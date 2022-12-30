Китайський винищувач мало не зіткнувся з американським військовим літаком (відео)

Повідомляється, що інцидент стався 21 грудня між винищувачем J-11 ВМС Китаю та літаком RC-135 ВПС США.

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Китайський винищувач наблизився до літака ВПС США на відстань близько 3 метрів в зоні Південно-Китайського моря, що є спірно.. Це сталося ще минулого тижня, про що пише Reuters.

Повідомляється, що винищувач змусив американський літак здійснити маневри ухилення, щоб уникнути зіткнення.

Інцидент за участю винищувача J-11 ВМС Китаю та літака RC-135 ВПС США стався 21 грудня.

[ + – ] Китайський винищувач наблизився до літака ВПС США

"Ми очікуємо, що всі країни Індо-Тихоокеанського регіону будуть використовувати міжнародний повітряний простір безпечно та відповідно до міжнародного права", — заявили офіційні особи США.

Сполучені Штати порушили це питання перед китайським урядом. Посольство Китаю у Вашингтоні поки що не прокоментувало інцидент.

Видання пише, що військові літаки та кораблі США регулярно проводять операції зі спостереження та подорожують регіоном. Китай претендує на великі ділянки Південно-Китайського моря, які перетинаються із винятковими економічними зонами В'єтнаму, Малайзії, Брунею, Індонезії та Філіппін. Щорічно через цей водний шлях проходить торгівля на трильйони доларів. Зона містить багаті рибні угіддя та газові родовища.

Винищувач Шеньян J-11

Китайський багатоцільовий винищувач, створений на основі радянського аналога Су-27. Знаходиться на озброєнні ВМС КНР.

Раніше Фокус писав, що Китай похвалився автономним роєм дронів-камікадзе. Китайська компанія CAEIT натякає, що може запускати десятки БПЛА із машини Dongfeng Mengshi, але аналітики вказали на підозрілі моменти.

Ще нагадаємо, що Тайвань розширює термін призовної служби до 1 року. Передбачається, що призовники захищатимуть критичні об'єкти острова, поки регулярні сили відбиватимуть потенційне вторгнення Народно-визвольної армії Китаю.