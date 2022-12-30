В Донецке ликвидировали топ-чиновника из Следственного комитета РФ

Погибший Евгений Рыбаков раньше принимал участие в так называемой "контртеррористической операции" российских военных в Северо-Кавказском регионе. А в конце 2022 года прибыл в Донецк, где и был ликвидирован.

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В оккупированном российскими восками Донецке в пятницу, 30 декабря, погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления СК РФ Евгений Рыбаков. Информация об том появилась на сайте Следственного комитета России.

Пресс-служба ведомства утверждает, что подполковник юстиции получил несовместимые с жизнью ранения в результате артиллерийского обстрела.

Однако причины, по которым член СК РФ прибыл в оккупированный Донецк, в ведомстве не уточнили.

Известно, что Рыбаков имел статус ветерана боевых действий. Он также отличился во время так называемой "контртеррористической операции" российских военных в Северо-Кавказском регионе.

По факту гибели сотрудника СК в России уже возбудили уголовное дело и успели обвинить в его гибели украинских военных.

Напомним, 21 декабря экс-глава Роскосмоса и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин попал под обстрел в оккупированном Донецке во время празднования своего 59-го дня рождения в ресторанно-гостиничном комплексе "Шеш-Беш".

В тот же день под обстрелом в Донецке, во время которого был ранен Рогозин, погиб российский спецназовец. Он сопровождал российского политика на праздничном мероприятии.