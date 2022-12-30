У Донецьку ліквідували топчиновника зі Слідчого комітету РФ

Загиблий Євген Рибаков раніше брав участь у так званій "контртерористичній операції" російських військових у Північно-Кавказькому регіоні. А наприкінці 2022 року прибув у Донецьк, де його було ліквідовано.

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В окупованому російськими восками Донецьку у п'ятницю, 30 грудня, загинув заступник керівника контрольно-слідчого відділу військового слідчого управління СК РФ Євген Рибаков. Інформація про це з'явилася на сайті Слідчого комітету Росії.

Пресслужба відомства стверджує, що підполковник юстиції отримав несумісні із життям поранення внаслідок артилерійського обстрілу.

Однак причини, через які член СК РФ прибув до окупованого Донецька, у відомстві не уточнили.

Відомо, що Рибаков мав статус ветерана бойових дій. Він також відзначився під час так званої контртерористичної операції російських військових у Північно-Кавказькому регіоні.

За фактом загибелі співробітника СК у Росії вже порушили кримінальну справу та встигли звинуватити у його загибелі українських військових.

Нагадаємо, 21 грудня ексглава Роскосмосу та керівник групи військових радників "Царські вовки" Дмитро Рогозін потрапив під обстріл в окупованому Донецьку під час святкування свого 59-го дня народження у ресторанно-готельному комплексі "Шеш-Беш".

Того ж дня під обстрілом у Донецьку, під час якого було поранено Рогозіна, загинув російський спецназівець. Він супроводжував російського політика на урочистому заході.