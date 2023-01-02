На фронте впервые замечены 152-мм боеприпасы украинского производства (фото)

Если Киеву удалось расширить производство снарядов до количества, которое способно влиять на поле боя, то это существенно усилит имеющиеся поставки из стран Варшавского договора, считают аналитики.

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Украинские артиллеристы на поле боя начали получать отечественные боеприпасы. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

152-мм боеприпасы с наименованием ОФ-25Т имеют незначительные отличия от советских аналогов ОФ-25, которые связаны с различием технологичных процессов. Боеприпас состоит из нескольких фрезерованных деталей, что позволяет его отличить от советского снаряда. Также в украинских боеприпасах менее мощный взрыватель. Используют ОФ-25Т на гаубицах Д-20 и Мста-Б, а также на САУ 2С3 "Акация" и Мста-С.

[ + – ] Использованная гильза с новым взрывателем

Журналисты турецкого агентства Anadolu опубликовали фотографии снарядов, на которых видна новая маркировка в старой гильзе. Это может означать, что в "Укроборонпроме" решили снаряжать новые заряды в старые советские гильзы. Ранее такие эксперименты получали негативный отклик от военных. Однако если проблемы удалось устранить, и госконцерну удалось нарастить производство до количества способного влиять на поле боя, то это стало бы существенным усилением. Ныне основная масса боеприпасов советских калибров идет из стран Варшавского договора.

[ + – ] Боеприпас в ходе демонстрации "Укроборонпрома" (слева) и на поле боя (справа)

Напомним, 18 ноября в "Укроборонпроме" заявили, что удалось наладить производство боеприпасов калибром 122-мм и 152-мм, а также 120-мм мин. Производственные мощности рассредоточены по украинской территории, а также на Западе.

4 ноября министр обороны Алексей Резников сообщил, что натовские калибры производить пока не собираются. Украина полагается на помощь союзников.