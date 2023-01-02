На фронті вперше помічено 152-мм боєприпаси українського виробництва (фото)

Якщо Києву вдалося розширити виробництво снарядів до кількості, яка здатна впливати на поле бою, це істотно посилить наявні постачання з країн Варшавського договору, вважають аналітики.

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Українські артилеристи на полі бою почали одержувати вітчизняні боєприпаси. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

152-мм боєприпаси з найменуванням ОФ-25Т мають незначні відмінності від радянських аналогів ОФ-25, які пов'язані з різницею технологічних процесів. Боєприпас складається з кількох фрезерованих деталей, що дозволяє його відрізнити від радянського снаряда. Також в українських боєприпасах менш потужний підривник. Використовують ОФ-25Т на гаубицях Д-20 та Мста-Б, а також на САУ 2С3 "Акація" та Мста-С.

[ + – ] Використана гільза з новим підривником

Журналісти турецької агенції Anadolu опублікували фото снарядів, на яких видно нове маркування у старій гільзі. Це може означати, що в "Укроборонпромі" вирішили споряджати нові заряди у старі радянські гільзи. Раніше такі експерименти отримували негативний відгук військових. Однак якщо проблеми вдалося усунути, і держконцерну вдалося наростити виробництво до кількості, здатної впливати на поле бою, то це стало б істотним посиленням. Нині переважна більшість боєприпасів радянських калібрів іде з країн Варшавського договору.

[ + – ] Боєприпас у процесі демонстрації "Укроборонпрому" (ліворуч) та на полі бою (праворуч)

Нагадаємо, 18 листопада в "Укроборонпромі" заявили, що вдалося налагодити виробництво боєприпасів калібром 122-мм та 152-мм, а також 120-мм мін. Виробничі потужності розосереджені по українській території, а також на Заході.

4 листопада міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що натовські калібри виробляти поки що не збираються. Україна покладається на допомогу союзників.