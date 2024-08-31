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Воєнний фокус Російсько-українська війна

РФ продовжує бити по Сумам і Харкову: Зеленський звернувся до країн щодо дозволу на далекобійність

Президент, дозволи, далекобійні снаряди
Президент України Володимир Зеленський

Глава держави зазначає, що особливо це питання актуальне перед новим навчальним роком, оскільки діти будуть в більшій безпеці.

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У своєму традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський звернувся до партнерів з закликом посилити далекобійні можливості України та надати дозвіл на удари по території Росії. Відео можна подивитись на Тelegram-каналі Офісу Президента.

"І я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини: нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення – саме те, що може найбільш правильно вплинути на події", — зазначив Володимир Зеленський.

Також Президент зазначив, що продовжує вести розмову з партнерами щодо ППО. Ці системи особливо важливі зараз, перед новим навчальним роком, адже саме вони дадуть більше безпеки українським дітям в школах, містам, енергетиці.

"Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет до систем ППО. Важливо якнайшвидше все реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин – про додаткові системи ППО", — додав глава держави.

Додамо, Україна останнім часом активізувала заклики до союзників зняти обмеження на застосування далекобійної західної зброї для ударів у глибину Росії. Зеленський вже ставив раніше завдання перед українськими дипломатами завдання — переконати центри сили на Заході дозволити ЗСУ завдавати ударів по авіабазах та інших військових об'єктах у глибині Росії. Однак це питання розділило партнерів України. Річ у тім, що Велика Британія і Франція хочуть дозволити Україні бити по військових цілях у глибині російської території, а от США і Німеччина виступають проти.