РФ продовжує бити по Сумам і Харкову: Зеленський звернувся до країн щодо дозволу на далекобійність

Глава держави зазначає, що особливо це питання актуальне перед новим навчальним роком, оскільки діти будуть в більшій безпеці.

Related video

У своєму традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський звернувся до партнерів з закликом посилити далекобійні можливості України та надати дозвіл на удари по території Росії. Відео можна подивитись на Тelegram-каналі Офісу Президента.

"І я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини: нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення – саме те, що може найбільш правильно вплинути на події", — зазначив Володимир Зеленський.

Також Президент зазначив, що продовжує вести розмову з партнерами щодо ППО. Ці системи особливо важливі зараз, перед новим навчальним роком, адже саме вони дадуть більше безпеки українським дітям в школах, містам, енергетиці.

"Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет до систем ППО. Важливо якнайшвидше все реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин – про додаткові системи ППО", — додав глава держави.

Додамо, Україна останнім часом активізувала заклики до союзників зняти обмеження на застосування далекобійної західної зброї для ударів у глибину Росії. Зеленський вже ставив раніше завдання перед українськими дипломатами завдання — переконати центри сили на Заході дозволити ЗСУ завдавати ударів по авіабазах та інших військових об'єктах у глибині Росії. Однак це питання розділило партнерів України. Річ у тім, що Велика Британія і Франція хочуть дозволити Україні бити по військових цілях у глибині російської території, а от США і Німеччина виступають проти.