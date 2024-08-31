РФ продолжает бить по Сумам и Харькову: Зеленский обратился к странам относительно разрешения на дальнобойность

Глава государства отмечает, что особенно этот вопрос актуален перед новым учебным годом, поскольку дети будут в большей безопасности.

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В своем традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам с призывом усилить дальнобойные возможности Украины и предоставить разрешение на удары по территории России. Видео можно посмотреть на Тelegram-канале Офиса Президента.

"И я обращаюсь к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции и Германии: нам нужны возможности реально и полностью защищать Украину и украинцев. Нам нужны и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты. Нельзя откладывать жизненно важные решения — именно то, что может наиболее правильно повлиять на события", — отметил Владимир Зеленский.

Также Президент отметил, что продолжает вести разговор с партнерами по ПВО. Эти системы особенно важны сейчас, перед новым учебным годом, ведь именно они дадут больше безопасности украинским детям в школах, городам, энергетике.

"Мы же имеем с вами договоренности по ПВО и по ракетам к системам ПВО. Важно как можно быстрее все реализовать. Мы работаем в эти дни еще активнее ради именно таких новостей — о дополнительных системах ПВО", — добавил глава государства.

Добавим, Украина в последнее время активизировала призывы к союзникам снять ограничения на применение дальнобойного западного оружия для ударов в глубину России. Зеленский уже ставил ранее задачу перед украинскими дипломатами задачу — убедить центры силы на Западе позволить ВСУ наносить удары по авиабазам и другим военным объектам в глубине России. Однако этот вопрос разделил партнеров Украины. Дело в том, что Великобритания и Франция хотят позволить Украине бить по военным целям в глубине российской территории, а вот США и Германия выступают против.