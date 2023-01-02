"Ресурсы подходят к концу": эксперт объяснил, почему РФ атакует Украину БПЛА по ночам

По словам эксперта, сейчас у России наблюдается дефицит ракет, а потому она начала активнее использовать иранские БПЛА. Атаки будут продолжаться до тех пор, пока новая партия не кончится.

Related video

Бывший начальник пресс-службы Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев заявил, что РФ атакует Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 в ночное время суток, так как командование считает, что так легче обойти украинскую ПВО. Об этом пишет РБК-Украина.

"Это связано с тем, что при неблагоприятных погодных условиях и ограниченных условиях видимости, а понятно, что ночью небо не так хорошо визуально просматривается. Соответственно россияне считают, что так гораздо лучше обойти украинскую ПВО", — отметил он.

По его словам, дроны запускают вдоль линии Днепра.

Также эксперт заявил, что сейчас у России наблюдается дефицит ракет, которыми она может обстреливать украинские города. Поэтому россияне начали активнее использовать дроны. Предполагается, что Иран мог передать России примерно 300 БПЛА.

Кроме того, Селезнев предположил, что атаки дронами-камикадзе будут продолжаться до тех пор, пока у РФ не закончится новая партия БПЛА. Пока неизвестно, сколько беспилотников у нее осталось.

"Но ведь с учетом того, что достаточно масштабные атаки за последнюю неделю, то, кажется, их ресурсы подходят к концу", — отметил эксперт.

С другой стороны, как отметил Селезнев, Россия заказала у Ирана 1700 беспилотников, однако пока неясно, сколько из них Тегеран уже изготовил.

Дроны-камикадзе Shahed-136

Иранские БПЛА Shahed-136 впервые были представлены в 2020 году. Россия использует их под названием "Герань-2". Дроны-камикадзе рассчитаны на массовое применение по одной или группе целей.

Ранее Фокус писал, что аналитики из ISW сообщили, что РФ получила новую партию дронов-камикадзе из Ирана. Однако эксперты отметили, что атаки становятся все менее результативными из-за хорошей работы украинской противовоздушной обороны.

Еще напомним, что в ночь на 2 января Россия атаковала украинские города беспилотниками. Так, в Деснянском районе Киева упал сбитый БПЛА, из-за чего пришлось госпитализировать 19-летнего парня. В Днепре после прилета начался пожар.