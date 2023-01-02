"Ресурси добігають кінця": експерт пояснив, чому РФ атакує Україну БПЛА вночі

За словами експерта, зараз у Росії спостерігається дефіцит ракет, а тому вона почала активніше використовувати іранські БПЛА. Атаки триватимуть доти, доки нова партія не скінчиться.

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Колишній начальник пресслужби Генерального штабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов заявив, що РФ атакує Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 у нічний час доби, оскільки командування вважає, що так легко обійти українську ППО. Про це пише РБК-Україна.

"Це пов'язано з тим, що за несприятливих погодних умов та обмежених умов видимості, а зрозуміло, що вночі небо не так добре візуально проглядається. Відповідно росіяни вважають, що так краще обійти українську ППО", — зазначив він.

За його словами, дрони запускають уздовж лінії Дніпра.

Також експерт заявив, що зараз Росія має дефіцит ракет, якими вона може обстрілювати українські міста. Тому росіяни почали активніше використовувати дрони. Передбачається, що Іран міг передати Росії приблизно 300 БПЛА.

Крім того, Селезньов припустив, що атаки дронами-камікадзе триватимуть доти, доки у РФ не закінчиться нова партія БПЛА. Поки невідомо, скільки безпілотників у неї залишилося.

"Але ж з урахуванням того, що досить масштабні атаки за останній тиждень, то, здається, їхні ресурси добігають кінця", — зазначив експерт.

З іншого боку, як зазначив Селезньов, Росія замовила в Ірану 1700 безпілотників, проте поки незрозуміло, скільки з них Тегеран уже виготовив.

Дрони-камікадзе Shahed-136

Іранські БПЛА Shahed-136 вперше були представлені у 2020 році. Росія використовує їх за назвою "Герань-2". Дрони-камікадзе розраховані на масове застосування за однією чи групою цілей.

Раніше Фокус писав, що аналітики з ISW повідомили, що РФ отримала нову партію дронів-камікадзе з Ірану. Проте експерти зазначили, що атаки стають все менш результативними через хорошу роботу української протиповітряної оборони.

Ще нагадаємо, що в ніч проти 2 січня Росія атакувала українські міста безпілотниками. Так, у Деснянському районі Києва впав збитий БПЛА, внаслідок чого довелося госпіталізувати 19-річного хлопця. У Дніпрі після прильоту почалася пожежа.