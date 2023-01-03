"Враг получает жесткий ответ": у Зеленского рассказали о боях за юг Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал действия ВСУ разумными и эффективными. Враг на юге страны несет потери, утверждает политик.

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российская армия получает жесткий ответ от Вооруженных сил Украины за обстрелы освобожденного Херсона. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

Глава ОП подчеркнул, что бои за южные регионы страны продолжаются.

"Битва за юг продолжается. За обстрелы Херсона враг получает жесткий ответ", — прокомментировал Ермак.

Он также назвал действия украинской армии разумными и эффективными.

При этом политик подчеркнул, что оккупанты на южной линии фронта несут потери.

"Задача четкая — выход на границы 1991 года. Это обязательно произойдет", — резюмировал Ермак.

Напомним, 3 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ССО ВСУ выходят на трассу между Кременной и Сватово для уничтожения россиян. По его словам, украинские военнослужащие постепенно продвигаются в прифронтовой области, а подразделения ВС РФ продолжают безуспешно контратаковать в районе Макеевки и Стельмаховки.

2 января Управление стратегических коммуникаций ВСУ проинформировало, что украинские защитники уничтожили крупный склад боеприпасов армии России в оккупированном городе Сватово Луганской области, за который идут активные бои.