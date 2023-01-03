"Ворог отримує жорстку відповідь": у Зеленського розповіли про бої за південь України

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав дії ЗСУ розумними та ефективними. Ворог на півдні країни зазнає втрат, стверджує політик.

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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російська армія отримує жорстку відповідь від Збройних сил України за обстріл звільненого Херсона. Про це він написав у себе в Telegram-каналі.

Глава ОП наголосив, що бої за південні регіони країни продовжуються.

"Битва за південь продовжується. За обстріли Херсона ворог отримує жорстку відповідь", — прокоментував Єрмак.

Він також назвав дії української армії розумними та ефективними.

При цьому політик наголосив, що окупанти на південній лінії фронту зазнають втрат.

"Завдання чітке — вихід на кордони 1991 року. Це обов'язково відбудеться", — резюмував Єрмак.

Нагадаємо, 3 січня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ССО ЗСУ виходять на трасу між Кремінною та Сватовим для знищення росіян. За його словами, українські військовослужбовці поступово просуваються у прифронтовій області, а підрозділи ЗС РФ продовжують безуспішно контратакувати в районі Макіївки та Стельмахівки.

2 січня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ поінформувало, що ЗСУ знищили великий склад боєприпасів армії Росії в окупованому Сватовому Луганської області, за який йдуть активні бої.