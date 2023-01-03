"Прилет" по Пескам: российские солдаты показали последствия удара по их позициям (видео)

"Прилет" пришелся на укрепленный блокпост ВС РФ под мостом. На месте начался пожар: догорали деревянные конструкции, а бетонные блоки превратились в горы камней.

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по одному из укрепленных блокпостов российских войск в поселке Пески Донецкой области. В результате чего сооружение под мостом превратилось в руины. Соответствующее видео, снятое оккупантами, опубликовали в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

На опубликованных кадрах российский военный снимает последствия "прилета" по позициям. На них видно, что на месте начался пожар: догорали деревянные конструкции, а бетонные блоки превратились в горы камней.

Также оккупант снял "свой мотоцикл", который также был уничтожен. Сгорел и автомобиль, который стоял на блокпосте.

Отметим, что дата "прилета" и съемки видео неизвестна.

Напомним, 3 января в соцсетях сообщалось, что ВСУ ударом из РСЗО HIMARS уничтожили базу российских войск в Херсонской области. Огонь по месту расположения захватчиков мог скорректировать россиянин, выставлявший накануне снимки с территории гостиничного комплекса.

2 января в СтратКоме ВСУ рассказали, что в ночь с 31 декабря на 1 января ВСУ в оккупированной Макеевке ликвидировали 400 российских военных, еще около 300 получили ранения. Украинские военные ударили по местному ПТУ, где разместили оккупантов.