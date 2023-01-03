"Приліт" по Пісках: російські солдати показали наслідки удару по їхніх позиціях (відео)

"Приліт" припав на укріплений блокпост ЗС РФ під мостом. На місці почалася пожежа: догоряли дерев'яні конструкції, а бетонні блоки перетворилися на гори каміння.

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Збройні сили України завдали удару по одному з укріплених блокпостів російських військ у селищі Піски Донецької області. Внаслідок чого споруда під мостом перетворилася на руїни. Відповідне відео, зняте окупантами, опублікували в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

На опублікованих кадрах російський військовий знімає наслідки "прильоту" по позиціях. На них видно, що на місці почалася пожежа: догоряли дерев'яні конструкції, а бетонні блоки перетворилися на гори каміння.

Також окупант зняв "свій мотоцикл", який також було знищено. Згорів й автомобіль, який стояв на блокпості.

Зазначимо, що дата "прильоту" та зйомки відео невідома.

Нагадаємо, 3 січня в соцмережах повідомлялося, що ЗСУ ударом з РСЗВ HIMARS знищили базу російських військ у Херсонській області. Вогонь по місцю розташування загарбників міг скоригувати росіянин, який напередодні виставляв знімки з території готельного комплексу.

2 січня у Страткомі ЗСУ розповіли, що в ніч із 31 грудня на 1 січня ЗСУ в окупованій Макіївці ліквідували 400 російських військових, ще майже 300 отримали поранення. Українські військові вдарили по місцевому ПТУ, де розмістили окупантів.